В Армении зафиксировано 10 случаев заражения британским штаммом COVID

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом нового типа коронавируса, сообщает Минздрав республики в пятницу.

По данным на 2 апреля, в стране число зараженных коронавирусом увеличилось на 1116, составив 194 852. За последние сутки скончались 23 человека, общее число смертей инфицированных составило 4 456.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса также был выявлен на Украине, в Белоруссии, а также в Грузии. Единичные случаи инфицирования этим вариантом COVID-19 зафиксированы и в России.