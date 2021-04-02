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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
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В Армении зафиксировано 10 случаев заражения британским штаммом COVID

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом нового типа коронавируса, сообщает Минздрав республики в пятницу.

По данным на 2 апреля, в стране число зараженных коронавирусом увеличилось на 1116, составив 194 852. За последние сутки скончались 23 человека, общее число смертей инфицированных составило 4 456.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса также был выявлен на Украине, в Белоруссии, а также в Грузии. Единичные случаи инфицирования этим вариантом COVID-19 зафиксированы и в России.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 02 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Армения Коронавирус

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