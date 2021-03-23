На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины определил условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Согласно тексту документа, приезжие будут обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения госграницы.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов на брифинге в Киеве во вторник отметил, что постановление вступило в действие с 22 марта. Требование будет действовать независимо от того, из какой страны въезжает человек и какая там ситуация с COVID-19.