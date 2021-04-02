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Французского наркобарона задержали в Дубае

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Дубая задержала наркобарона из Франции Муфида Бушиби по кличке "Призрак", незаконно ввозившего в Европу наркотики на миллионы долларов, сообщает в пятницу агентство WAM.

"Хотя у французских детективов была только фотография Бушиби 20-летней давности, наши оперативные группы смогли определить его местонахождение, проанализировав доступную информацию, фото- и видеоматериалы, и применив передовые технологии искусственного интеллекта", - приводит агентство слова сотрудника полиции Дубая Джамаля Салема аль-Джаллафа.

Бушиби находился в бегах на протяжении 10 лет и использовал поддельные документы.

По данным следователей, наркобарон ввозил в Европу по 60 т наркотиков в год, их оценочная стоимость составляла $82,6 млн. В 2015 году суд Бордо заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Франция ОАЭ Дубай Муфид Бушиби

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