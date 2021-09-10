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Французский наркобарон получил 16 лет тюрьмы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд во Франции приговорил одного из крупнейших наркобаронов страны Муфида Бушиби по кличке "Призрак" к 16 годам лишения свободы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Помимо отбывания тюремного срока преступнику придется также выплатить штраф в размере 6 млн евро.

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Согласно решению суда, Бушиби ни при каких условиях не сможет покинуть места заключения, не отбыв в тюрьме двух третей назначенного срока.

Адвокат Бушиби сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

41-летний Бушиби был экстрадирован из Дубая в марте этого года. Несколько лет он находился в розыске по подозрению в торговле наркотиками. По данным следователей, наркобарон ввозил в Европу по 60 тонн наркотиков в год, их оценочная стоимость составляла $82,6 млн.

Так, обвинение полагает, что в 2011 году одним конвоем преступник смог переправить 743 кг смолы каннабиса.

В 2015 году суд Бордо заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Франция Муфид Бушиби

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