Французский наркобарон получил 16 лет тюрьмы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд во Франции приговорил одного из крупнейших наркобаронов страны Муфида Бушиби по кличке "Призрак" к 16 годам лишения свободы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Помимо отбывания тюремного срока преступнику придется также выплатить штраф в размере 6 млн евро.

Согласно решению суда, Бушиби ни при каких условиях не сможет покинуть места заключения, не отбыв в тюрьме двух третей назначенного срока.

Адвокат Бушиби сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

41-летний Бушиби был экстрадирован из Дубая в марте этого года. Несколько лет он находился в розыске по подозрению в торговле наркотиками. По данным следователей, наркобарон ввозил в Европу по 60 тонн наркотиков в год, их оценочная стоимость составляла $82,6 млн.

Bordeaux : Moufide Bouchibi alias "Mouf" principal importateur de cannabis marocain, condamné à 16 ans de prison - https://t.co/QDTJ2zLtn9 pic.twitter.com/R2Z5dYa5dE — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 10, 2021

Так, обвинение полагает, что в 2011 году одним конвоем преступник смог переправить 743 кг смолы каннабиса.

В 2015 году суд Бордо заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы.