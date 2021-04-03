Иран выступил против поэтапного снятия санкций США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Ирана выступает против поэтапного снятия американских санкций, введенных из-за ядерного соглашения, и настаивает на полном отказе Вашингтона от них, сообщает Press TV со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

"Поэтапный план не рассматривается. Исламская Республика Иран придерживается политики окончательного снятия всех санкций США", - заявил он.

На 6 апреля запланирована встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене.

Накануне США подтвердили, что примут в ней участие. Представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула, что предстоящие переговоры в Вене могут оказаться конструктивными. "Там будут рабочие группы, которые рассмотрят, какие шаги в ядерной сфере Иран должен будет сделать для возвращения в сделку", - пояснила она.

Также, по словам Псаки, группы оценят, как США должны будут снимать санкции с Ирана в рамках возвращения в соглашение.

Она подтвердила, что прямых переговоров в Вене с Ираном у США не планируется.