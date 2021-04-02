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Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером заявил о поддержке суверенитета Украины со стороны США.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.

Кроме того, Байден заверил Зеленского в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ. "Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Между тем президент Украины по итогам переговоров с Байденом заявил в своем твиттере о том, что ценит поддержку США и намерен серьезно проводить реформирование страны.

Ранее в марте после резких высказываний Байдена в свой адрес президент России Владимир Путин сообщил, что не хочет заочно "пикироваться" с американским коллегой, и предложил ему пообщаться онлайн. В США предложение о разговоре не поддержали.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский

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