В ЛНР заявили об обстреле украинской артиллерии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины впервые с момента введения дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе открыли огонь из артиллерии калибра 120-мм по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, всего по позициям Народной милиции ЛНР было выпущено 16 снарядов. Подразделения ЛНР открыли ответный огонь.

"Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.

По его словам, факты нарушений режима прекращения огня в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) "с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях".

"Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной", - заявил Осадчий.

Дополнительные меры по контролю перемирия действуют в Донбассе с 27 июля 2020 года и включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.