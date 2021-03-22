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США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом

США не поддержали предложение Путина об онлайн-разговоре с Байденом
Президент США Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон не согласился с предложением российской стороны о проведении открытого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в понедельник в МИД России.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

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На Смоленской площади отметили, что таким образом "упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях". "Ответственность за это - целиком на США", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров двух стран в понедельник не планируется. "Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - пояснил он.

На прошлой неделе Путин сообщил, что поручит МИД начать подготовку телефонного разговора с Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта. Российский президент сообщил, что не хочет заочно "пикироваться" с Джо Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн.

США Джо Байден Владимир Путин МИД РФ

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