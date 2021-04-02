КГБ Белоруссии внес Тихановскую в список причастных к терроризму

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в КГБ в пятницу.

Там отметили, что, по версии следствия, указанные люди причастны к деятельности "BYPOL". В отношении участников последней возбуждено уголовное дело "по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А.". В качестве обвиняемых по делу привлечены 18 человек, они объявлены в международный розыск.

Подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно, добавили в КГБ.

В пресс-службе Тихановской агентству "Интерфакс" заявили, что внесение ее в "террористический список" не отразится на переговорах, которые оппозиция ведет на различных площадках. "Только в том смысле, что все понимают, что процесс принуждения к переговорам (Минска - ИФ) должен быть максимально ускорен", - сказали в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что злоумышленники пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Там отметили, что в планы организаторов терактов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.