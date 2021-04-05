Оппозиционер Латушко заявил о блокировке его счета в белорусском банке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что банк в Белоруссии заблокировал его расчетный счет.

"Сегодня утром заблокирован расчетный счет в MТБанке. По моим сведениям, это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3 "Акт терроризма", - сообщается в в телеграм-канале Латушко в понедельник.

При этом он назвал обвинение "полностью абсурдным и незаконным". "Правовой дефолт", - считает оппозиционер.

Так же в понедельник о блокировке своих счетов в двух банках в Белоруссии сообщил блогер Антон Мотолько.

Ранее КГБ Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Латушко, а также еще 15 граждан республики в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В стране расследуется уголовное дело против участников инициативы BYPOL "по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А.".

В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.289 УК Белоруссии (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц.

В отношении блогера Мотолько Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК "в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала". Впоследствии телеграм-канал был внесен в республиканский список экстремистских материалов.