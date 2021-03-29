В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской уголовное дело о подготовке акта терроризма, сообщил журналистам в понедельник белорусский генпрокурор Андрей Швед.

"На основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов", - сказал Швед, чьи слова приводит госагентство БелТА.

"Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - добавил генпрокурор.

Он сообщил, что из материалов проверки следует, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск указанных лиц и подготовить документы об их выдаче для направления в компетентные органы Литвы и Польши.

Пресс-служба Тихановской критически отреагировала на сообщение о возбуждении против нее уголовного дела за подготовку акта терроризма, назвав его мемом. "Просто шуткам про Ника и Майка больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Тихановской, комментируя заявление генпрокурора Шведа.

В сентябре белорусские государственные СМИ обнародовали запись с фрагментом телефонной беседы - перехваченный разговор "Варшавы с Берлином". На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. В сюжетах госСМИ мужчины были подписаны как Ник и Майк. Они обсуждали, в том числе ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.