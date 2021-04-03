Авианосец ВМС США Dwight Eisenhower вошел в Красное море

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"), пройдя Суэцкий канал, вошел в Красное море, которое входит в зону ответственности Центрального командования США, сообщил египетский информационный сайт Cairo24.

По сообщению ВМС США, на минувшей неделе авианосная ударная группа во главе с Dwight Eisenhower находилась в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация авианосца совершила серию боевых вылетов в поддержку операции "Непоколебимая решимость", которая проводится против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) в районах Сирии и Ирака.

По данным американских военных изданий, авианосец Dwight Eisenhower направляется в район Персидского залива.

Сайт Cairo24 сообщил, что через Суэцкий канал проследовали также ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, которые входят в состав американской авианосной ударной группы. Кроме того, в состав группы входит ударная атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.

На авианосце базируются 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения, транспортные самолеты и противолодочные и спасательные вертолеты.

В настоящее время в Персидском заливе на боевом патрулировании находится французская авианосная группа, возглавляемая авианосцем Charles de Gaulle ("Шарль де Голль"), которая временно выполняет задачи американской группировки.

Предыдущая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Nimitz после многомесячного пребывания покинула район Персидского залива в конце января.