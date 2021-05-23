В Средиземное море вошла группа кораблей ВМС США с морпехами на борту

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях британские наблюдатели, публикующие их фотографии.

В состав группы входят авианесущий универсальный десантный корабль Iwo Jima ("Иводзима"), десантно-вертолетный корабль-док San Antonio ("Сан-Антонио") и десантный транспорт-док Carter Hall ("Картер Холл").

На их борту находится 24-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.

В настоящее время корабли идут на восток. Ожидается, что из Средиземноморья они затем направятся на Ближний Восток в район Персидского залива.

В Аравийском море с апреля находится американская авианосная ударная группы во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), истребители-бомбардировщики из состава палубной авиации авианосца задействованы в операции по прикрытию вывода американских войск и сил западной коалиции из Афганистана.