Володин предложил исключить Украину из Совета Европы

По мнению спикера, руководство Украины должно понести ответственность за смерть пятилетнего ребенка под Донецком

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Украины должно понести ответственность за смерть пятилетнего ребенка под Донецком в результате применения беспилотника, и Европе нужно дать оценку инциденту.

"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины", - написал Володин в своем официальном телеграм-канале в субботу вечером.

Он также заявил, что "необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы". По мнению спикера, это может способствовать уменьшению числа жертв в конфликте на юго-востоке Украины.

Володин отметил, что о смерти ребенка не сообщили западные СМИ и власти стран Запада не дали оценку инциденту. По мнению председателя Госдумы, ответственность за трагедию лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

В субботу народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели мальчика 2016 года рождения на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством.

"ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка. В результате погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения местная жительница 1954 г.р.", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой народной милиции.

Ранее в ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских военных и росте напряжённости вдоль линии соприкосновения в Донбассе.