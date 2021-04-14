"СОГАЗ" приобрел 12,5% "СИБУРа" в собственность

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сделки, в результате которых "СОГАЗ" стал владельцем 12,5% акций "СИБУРа", не были сделками с обратными выкупом, сообщил журналистам продавец актива и основной собственник нефтехимического холдинга Леонид Михельсон. Он сказал это в кулуарах заседания попечительского совета Русского географического общества.

О сделках, по итогам которых страховщик получил контроль над 12,5% "СИБУРа" из пакета Михельсона, было объявлено в марте-апреле. Детали этих сделок ни одна сторона не раскрывала.

"Это прямая продажа", - ответил Михельсон отвечая на вопрос, не являлись ли сделки с "СОГАЗом" сделками репо.

"СОГАЗ", купивший у основного акционера "СИБУР Холдинга" Леонида Михельсона 12,5% акций компании, сможет получить дивиденды от "СИБУРа" в размере 3,6 млрд рублей.

По итогам сделки, акционерами "СИБУРа" остаются Михельсон - 36%, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая главу "СИБУРа" Дмитрия Конова (3,24%) и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

В самом "СОГАЗе" 21,2% у структур "Газпрома", 32,3% у компании "Аквила" (ее бенефициары - Юрий и Татьяна Ковальчуки, Дмитрий Мансуров, Александр Германов, Михаил Дедов), 12,47% у "Акцепта" Михаила Шеломова, 10% у ВТБ через АО "Кордекс", 16,54% у "СГ-Инвеста" (владельцы - Антон Устинов, Андрей Ботищев, Владимир Носов, Андрей Федоренко).