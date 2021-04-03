Протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отмены комендантского часа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков молодых людей в субботу вечером проводят акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отменить действующий уже несколько месяцев комендантский час в городах Грузии с 21:00 до 5:00.

Участники акции, в нарушение комендантского часа, слушают на площади перед парламентом музыку, танцуют и веселятся. Полиция пока не реагирует на нарушение действующих правил.

"Мы требуем отмены комендантского часа, так как эта ограничительная мера никак не влияет на распространение коронавирусной инфекции, но введена властями с целью ограничения прав граждан", - заявил журналистам один из организаторов акции, лидер радикальной оппозиционной организации "Позор" Шота Дигмелашвили.

По его словам, представители властей и правящей партии "Грузинская мечта" безнаказанно нарушают комендантский час, и полиция их не штрафует, а рядовым гражданам штрафа в размере двух тысяч лари (около 600 долларов) не избежать.

Ранее представители оппозиции не раз проводили подобные акции, протестуя против комендантского часа, и полиция, используя видеосъемку, определяла участников этих акций и штрафовала их уведомлениями через несколько дней.

В Грузии в последние недели власти сняли почти все ранее введенные в связи с COVID-19 ограничения, кроме комендантского часа. По заявлению медиков, эта мера способствует ограничению мобильности граждан и снижает распространение коронавирусной инфекции.