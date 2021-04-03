Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины "Синофарм"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм".

В Минздраве страны сообщили журналистам, что использование данной вакцины начнется после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как заявила замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире. "Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

В Минздраве страны сообщали, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Pfizer.

По данным Минздрава, в Грузии за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения COVID-19, скончались шесть человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 369 случаев заражения, всего скончались 3 804 человека.