Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 236 504+628 961

Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины "Синофарм"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм".

В Минздраве страны сообщили журналистам, что использование данной вакцины начнется после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как заявила замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире. "Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.

В миреВ Грузии выявили 27 случаев побочных эффектов после COVID-прививкиЧитать подробнее

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

В Минздраве страны сообщали, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Pfizer.

По данным Минздрава, в Грузии за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения COVID-19, скончались шесть человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 369 случаев заражения, всего скончались 3 804 человека.

Хроника коронавируса. Апрель.

8
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия1 марта. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 марта. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 марта. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 марта. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 марта. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 марта. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 марта. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия Коронавирус Синофарм

Новости по теме

Новости

Мишустин одобрил продление соглашения РФ с США о сотрудничестве в космосе

Что случилось этой ночью: суббота, 3 апреля

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны ВСУ

Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Полицейский погиб в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

Шпионивший в пользу РФ итальянский военный сделал фото сотен документов

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Украина передумала запрещать импорт газетной бумаги из РФ

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');