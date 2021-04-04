Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:05Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 236 504+628 961

Германия и Франция обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины и наблюдают за ситуацией, говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушения перемирия после того, как ситуация на востоке Украины с июля 2020 была стабилизирована", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин и Париж "наблюдают за ситуацией" и приветствуют продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ.

Министерства иностранных дел подчеркивают необходимость соблюдения территориальной целостности Украины и продолжат вести переговоры в "нормандском формате".

Германия Франция

Новости по теме

Новости

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отмены комендантского часа

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть
Пандемия коронавируса

Президент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19

"СОГАЗ" довел долю в "СИБУРе" до 12,5%, получив еще один пакет Михельсона

В ДНР сообщили о гибели ребенка из-за дрона украинских военных

Суд на Тайване не стал арестовывать возможного виновника крушения поезда

Суд на Тайване не стал арестовывать возможного виновника крушения поезда
Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи пообещал лидеру Аргентины скорое выздоровление после прививки

Мишустин одобрил продление соглашения РФ с США о сотрудничестве в космосе

Что случилось этой ночью: суббота, 3 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');