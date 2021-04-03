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Вице-премьер Украины заявил о праве США на участие в "нормандском формате"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США возможно и приемлемо на уровне "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Он объяснил это тем, что США являются членом ОБСЕ и гарантом Будапештского меморандума.

"Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в "Нормандском формате", так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - заявил Резников в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Нормандский формат", "нормандская четверка" - группа лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ), "минская" группа - группа представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Украина США

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