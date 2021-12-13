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Против белорусского экс-министра культуры возбудили уголовное дело

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В отношении белорусского оппозиционера и бывшего министра культуры Павла Латушко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал Генпрокуратуры Белоруссии.

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Ему инкриминируется совершение преступления против интересов службы (ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Его обвиняют в том, что в 2012 году он (на посту министра культуры) дал указание о финансировании "за счет бюджета республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов". Его действия, по данным прокуроров, повлекли "причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере".

Латушко - бывший посол Белоруссии в Польше и Франции, экс-министр культуры. Входит в состав Координационного совета белорусской оппозиции, а также возглавляет народное антикризисное управление. Он стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в отношении противников президента Александра Лукашенко после выборов 2020 года.

Ранее КГБ Белоруссии включил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Латушко, а также еще 15 граждан республики в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Белоруссия Павел Латушко

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