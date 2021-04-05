В Иране отмечен максимальный прирост случаев COVID за четыре месяца

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Иране в понедельник зарегистрировали 13 890 новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца, сообщает агентство IRNA.

Число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 172. Более двух тысяч человек госпитализировали.

В последнее время темп распространения коронавируса в стране растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.

Первые 700 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в рамках инициативы COVAX уже были отправлены в Тегеран из Амстердама. В стране также с 9 февраля идет вакцинация российским препаратом "Спутник V". По меньшей мере одну прививку в стране сделали 250 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 63 тыс. умерли.