Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

В Иране отмечен максимальный прирост случаев COVID за четыре месяца

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Иране в понедельник зарегистрировали 13 890 новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца, сообщает агентство IRNA.

Число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 172. Более двух тысяч человек госпитализировали.

В последнее время темп распространения коронавируса в стране растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.

Первые 700 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в рамках инициативы COVAX уже были отправлены в Тегеран из Амстердама. В стране также с 9 февраля идет вакцинация российским препаратом "Спутник V". По меньшей мере одну прививку в стране сделали 250 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 63 тыс. умерли.

Хроника коронавируса. Апрель.

9
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране
Иран коронавирус

Новости по теме

Новости

Обвиненный в сговоре принц Иордании отказался повиноваться военным

Обвиненный в сговоре принц Иордании отказался повиноваться военным

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 апреля

Не менее пяти человек погибли после крушения парома в Бангладеш

Оползни и наводнения унесли жизни 52 человек в Индонезии и Восточном Тиморе

Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента "Спутник V"

МИД Иордании сообщил о заговоре принца Хамзы с другими государствами

Франция начала наращивать темпы вакцинации от коронавируса

Очередь судов для прохода через Суэцкий канал сократилась до 120

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');