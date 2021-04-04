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На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca

На заводе в США прекратили производство вакцины AstraZeneca
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена решила остановить производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, сообщила газета The New York Times.

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По сообщениям газеты, власти США решили сделать это после того, как 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей 1 апреля. Чтобы исключить недоверие населения к этим двум препаратам и ускорить темпы вакцинации, администрация Байдена запретила производить один из препаратов на заводе в Балтиморе.

По данным издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься выпуском только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингредиентов вакцин.

Как сообщает New York Times, компания AstraZeneca объявила о поисках альтернативного места производства вакцины от COVID-19.

Вакцина Johnson & Johnson - одна из трех, используемых в США наряду с Pfizer и Moderna.

Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca США COVID-19 Коронавирус Johnson & Johnson

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