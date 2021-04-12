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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый случай тройного пениса у человека, биоразлагаемый пластик из древесной стружки, а также что общего у рыжих мышей и рыжих людей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Французские врачи обнаружили у женщины участок толстой кишки в перикардиальной полости – прямо у самого сердца. Перемещение органов брюшной полости в грудную полость называют диафрагмальной грыжей. Проявляется это внезапными сильными болями вверху живота и, чаще, в левой половине груди. Однако этот случай оказался необычным. Произошел он из-за лечебной процедуры – дренирования перикарда – потребовавшейся для лечения констриктивного перикардита 15 лет назад. Пациентке сделали операцию: кишку вернули на свое место, а с помощью силиконового сетчатого материала укрепили диафрагму.

- Опилки превратили в водостойкий биоразлагаемый материал. Новый способ предложили американские ученые. В целом уже долго длятся попытки сделать биоразлагаемый аналог пластика на основе природных полимеров. Как оказалось, задача эта непростая. В этот раз материал получился водонепроницаемым, может выдерживать нагрев до 350 градусов Цельсия, при этом разлагается за три месяца в почве и за шесть месяцев на воздухе.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Врачи из Ирака впервые описали случай, когда у ребенка появилось два лишних пениса вдобавок к функциональному нормальному. Родители трехмесячного мальчика обратились в клинику из-за водянки оболочек яичка – нередкого явления у новорожденных, а врачи заметили аномалию. Хирурги выполнили операцию по удалению рудиментарных органов.

- Морские биологи подтвердили, что гигантские студенистые сферы, которые дайверы время от времени встречают у берегов Северной Атлантики, представляют собой скопления яиц кальмаров Illex coindetii в слое слизи. Каждая такая сфера содержит до нескольких сотен тысяч яиц. Сферы не дают яйцам опуститься на дно, и те остаются в слое воды, где температура оптимальна для их развития. Оболочка также защищает потомство кальмаров от хищников, паразитов и инфекций и помогает ему расселяться с помощью морских течений.

- Биологи разобрались, как рецепторы меланоцитов связаны с восприятием боли и почему у рыжих мышей оказался повышенный болевой порог. До сих пор это изучено не было. Все дело в мутации рецептора MC1 в меланоцитах – пигментных клетках. Она снизила количество проопиомеланокортина, который является предшественником агониста MC4-рецпторов. MC4 в норме подавлял работу опиоидных рецепторов, тем самым усиливая боль. У мышей с рыжей шерстью MC4 работал хуже, что и вызвало повышение болевого порога. Ученые считают, что эти результаты применимы и к рыжеволосым людям.

- 17 марта Норвежская академия наук объявила лауреатов Абелевской премии 2021 года. О работах Ави Вигдерсона, одного из лауреатов Абелевской премии этого года рассказал N+1 доцент кафедры дискретной математики Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Даниил Мусатов.

- N+1 поговорил с Михаилом Кацнельсоном о том, почему ученые пытаются найти квантовые свойства в неквантовых системах, может ли наше сознание иметь квантовую природу и как классическая физика совмещается с квантовой.

N+1 Дайджест

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