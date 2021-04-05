Госдеп США выразил обеспокоенность передвижением войск РФ у границ Украины

Представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.

Вместе с тем он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.

"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.

Он отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года на Украине. "Контекст имеет значение", - подчеркнул Прайс.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны ее подразделения перемещаются там, где это нужно военным РФ.