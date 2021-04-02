В Кремле пообещали дополнительные меры при появлении войск США на Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о заявлении США о том, что "в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ", а также Киева, который, в свою очередь, предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков.

Он ответил на вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этом случае."Все, которые необходимы", - сказал Песков.

Постановка же вопроса о том, что Россия является "каким-то противником", добавил он, с точки зрения РФ является "неприемлемой и неуместной". "Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция", - сказал Песков.

Он также напомнил об абсолютно конструктивной риторике России в связи со сложившейся ситуацией. "К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - сказал Песков.

Он также прокомментировал предложение украинской стороны с 1 апреля обеспечить "соблюдение всеобъемлющего перемирия".

"Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие. Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия не является участницей этого конфликта. Поэтому это перемирие касается тех сторон, которые касаются на линии разделения: украинских вооруженных сил и вооруженных сил непризнанных Украиной самопровозглашенных республик", - подчеркнул Песков.