Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

В Кремле пообещали дополнительные меры при появлении войск США на Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили о заявлении США о том, что "в случае эскалации (США) не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ", а также Киева, который, в свою очередь, предложил повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины. В связи с этим пресс-секретарю был задан вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины или войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что в таком случае предпримет Россия.

"Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков.

Он ответил на вопрос о том, какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этом случае."Все, которые необходимы", - сказал Песков.

Постановка же вопроса о том, что Россия является "каким-то противником", добавил он, с точки зрения РФ является "неприемлемой и неуместной". "Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда. И на этом и строится наша позиция", - сказал Песков.

Он также напомнил об абсолютно конструктивной риторике России в связи со сложившейся ситуацией. "К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - сказал Песков.

Он также прокомментировал предложение украинской стороны с 1 апреля обеспечить "соблюдение всеобъемлющего перемирия".

"Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие. Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия не является участницей этого конфликта. Поэтому это перемирие касается тех сторон, которые касаются на линии разделения: украинских вооруженных сил и вооруженных сил непризнанных Украиной самопровозглашенных республик", - подчеркнул Песков.

Украина США Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

В Баку заявили о найденных в Карабахе обломках "Искандеров"

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн

Пандемия коронавируса

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 2 апреля

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');