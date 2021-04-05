Джонсон обсудил с Зеленским "дестабилизирующую военную активность" РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским данные о передвижениях российских военных близ границы с Украиной. Об этом британский премьер сообщил в своем твиттере.

"Сегодня вечером я поговорил с президентом Зеленским по поводу наших опасений, связанных с дестабилизирующей российской военной активностью близ границы с Украиной", - написал он.

Джонсон напомнил Зеленскому, что Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В последние дни официальные лица из США и европейских стран неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных около границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны ее подразделения перемещаются в тех районах, где это нужно военным.