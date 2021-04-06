Путин обсудил с Болсонару поставки в Бразилию вакцины "Спутник V"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару вопросы, связанные с поставками и производством в Бразилии российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает бразильский медиахолдинг Globo.

Сообщается, что Болсонару обсудил с Путиным возможность поездки в Россию сотрудников бразильского органа-регулятора оборота лекарственных средств, чтобы они на месте смогли осмотреть лаборатории по производству "Спутника V", а также получить доступ к документации, которой не хватает для начала чрезвычайного использования российской вакцины на территории Бразилии.

По данным Globo, вместе с президентом Бразилии в беседе также приняли участие руководитель Национального агентства по санитарному надзору Антониу Барра Торрес, а также глава МИД Бразилии Карлус Алберту Франса и министр здравоохранения Марселу Кирога.

Ранее сообщалось, что в Бразилию планируется поставить 10 млн доз российской вакцины в первом квартале года, а всего за год – 150 млн доз.

Позднее о разговоре президентов сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", организацию поставок, а также производства этого препарата на территории страны", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили двусторонние отношения. " Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

Президенты подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент по телефону побеседует со своим бразильским коллегой.

"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор... Я могу подтвердить, действительно, президент будет звонить президенту Бразилии Болсонару", - сказал он журналистам.