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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:05Заразились
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Джастин Трюдо заявил, что Канада столкнулась с третьей волной COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

СМИ отмечают, что за последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.

Между тем, в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, более 935,5 тыс. выздоровели.

Хроника 09 января 2020 года – 06 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Канада коронавирус Джастин Трюдо

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