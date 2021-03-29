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Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Канада приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за опасений возникновения тромбов, cообщает Associated Press.

Министерство здравоохранения Канады назвало эту паузу мерой предосторожности.

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - сказал заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации, Шелли Дикс.

Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в Манитобе ( канадская провинция-ИФ ) сообщила, что, несмотря на то, что в Европе не было обнаружено увеличения риска тромбов в целом из-за вакцины, однако редкий, но очень серьезный побочный эффект все же наблюдался у молодых женщин в Европе.

Реймер сказала, что случай тромбоза появляется примерно у одного из 100 000 или одного из миллиона людей, привитых AstraZeneca. Обычно это происходит между четырьмя и 20 днями после укола.

Канада отстает в вакцинации своего населения, так как не имеет возможности производить вакцины и вынуждена полагаться на глобальную сеть поставок для прививок от COVID-19, как и многие другие страны. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо сделало ставку на семь различных вакцин, произведенных в других странах, и заключило предварительные соглашения о закупке. Поставки в этом месяце резко возросли. Канада рассчитывает получить более 36,5 миллиона доз к июлю.

Канада AstraZeneca COVID-19 Коронавирус AstraZeneca Шелли Дикс

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