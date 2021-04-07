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Задержанного в Дубае россиянина депортируют из ОАЭ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный в Дубае россиянин, который организовал фотосъемку обнаженных девушек на балконе гостиницы Dubai Marina, будет депортирован из страны. Об этом сообщил во вторник медиацентр правительства Дубая в Twitter.

"Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники будут депортированы из ОАЭ", – говорится в сообщении.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии, вызвавшие резонанс в Дубае. На них видно, как на балконе 11 обнаженных девушек позируют фотографу на групповом снимке.

Вице-консул России в Дубае Иван Губанов в понедельник сообщил, что гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации этой фотосессии, грозит от полугода тюрьмы.

Вместе с гражданином РФ были задержаны 11 девушек, имеющих гражданство Украины.

Дубай РФ

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