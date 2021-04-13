ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в эротической фотосессии

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 из 12 украинок за участие в неподобающей фотосессии, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Другая украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Представитель МИД указал, что всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - подчеркнул Николенко. Он напомнил, что кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.

5 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Объединенных Арабских Эмиратах были задержаны 12 гражданок Украины.

В тот же день вице-консул России в Дубае Иван Губанов сообщил, что гражданину РФ, который обвиняется в ОАЭ в организации неприличной фотосессии, грозит от полугода тюрьмы.

"Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия", - сказал дипломат "Интерфаксу".

6 апреля стало известно, что россиянина арестовали. Затем медиацентр правительства Дубая сообщил, что мужчину депортируют из страны.

Ранее информация о задержании украинок появилась в СМИ. Поводом для задержаний стал видеоролик, в котором девушки позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.