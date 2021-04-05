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Россиянину в ОАЭ грозит тюрьма за организацию эротической фотосессии

Россиянину в ОАЭ грозит тюрьма за организацию эротической фотосессии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Гражданину России, который обвиняется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в организации неприличной фотосессии, грозит от полугода тюрьмы, сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

"Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия (по сообщениям СМИ, идет речь об эротической фотосессии - ИФ)", - сказал дипломат "Интерфаксу" в понедельник.

Как ранее сообщалось, вместе с гражданином РФ были задержаны 11 девушек, имеющих гражданство Украины.

По словам Губанова, россиянину окажут всю необходимую консульскую поддержку. "Если говорить о перспективах, то, исходя из правоприменительной практики в Арабских Эмиратах, правонарушения, при которых существует какой-то сексуальный подтекст, расследуют более тщательно", - отметил вице-консул.

Он отметил, что дальнейшая судьба россиянина "будет зависеть от работы местных правоохранительных органов, суда и прокуратуры". "Что касается сроков, то мы рассуждаем исключительно умозрительно. Но если сочтут, что речь просто о нарушении общественной морали, то это может быть полгода заключения, и этим ограничится", - сказал Губанов.

Однако срок может быть и больше, если суд решит квалифицировать действия россиянина как более тяжкое правонарушение.

ОАЭ Россия

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