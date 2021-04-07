В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что США не обсуждают возможность совместного бойкота зимних Олимпийских игр в Китае со своими союзниками.

"Никакого совместного бойкота с союзниками и партнерами мы не обсуждали и не обсуждаем", - сказала Псаки журналистам.

Она отметила, что Вашингтон консультируется с партнерами на всех уровнях, чтобы выработать общий подход, однако США свою позицию менять не собираются.

Ранее пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс во вторник заявил журналистам, что США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но позднее представитель ведомства опроверг это заявление.

Тема бойкота следующей зимней Олимпиады возникла на фоне обострения отношений между США и КНР. Вашингтон, в частности, обвиняет Пекин в нарушении прав человека и даже в геноциде уйгуров. Пекин отвергает эти обвинения.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в марте осудил идею бойкота зимних Олимпийских игр 2024 года в Пекине из-за действий властей КНР в отношении уйгуров. "Зачем наказывать спортсменов из вашей собственной страны в ситуации, когда у вас есть разногласия с какой-то другой страной?", - спросил он на пресс-конференции.

"Могу лишь посоветовать извлекать уроки из истории: бойкоты Олимпиад никогда не приносили результатов", - добавил Бах. Он напомнил об американском бойкоте Олимпиады в Москве 1980 года из-за войны в Афганистане. "А война в итоге прекратилась только в 1989 году", - констатировал Бах.