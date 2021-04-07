Австралия вновь попросит ЕС поставить ей вакцину AstraZeneca

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил журналистам, что вновь попросит Брюссель поставить 3,1 млн доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Накануне, 6 апреля, исполняющий обязанности главного санитарного врача страны Майкл Кидд сообщил телеканалу Sky News, что в связи с введенным Евросоюзом запретом на экспорт вакцины AstraZeneca Австралия не получила ранее заказанные 3 млн доз препарата.

"К настоящему времени мы должны были получить более 3 млн доз вакцины AstraZeneca из-за рубежа, которые не прибыли в Австралию из-за проблем с поставками, которые наблюдаются и у нас, и в других странах мира", - сказал он.

Моррисон сообщил, что ЕС попросил Австралию отозвать заявки на получение экспортных разрешений, а его письма с просьбой о поставках остались без ответа.

Евросоюз во вторник опроверг обвинения Австралии в блокировании поставок вакцин, заявив, что ответственность за срыв поставок несет непосредственно компания AstraZeneca.

Премьер страны отметил, что раз ЕС заявляет о готовности разрешить поставки, то он снова попросит поставить 3,1 млн доз, которые должны были прибыть в Австралию к концу марта.

"Мы, совершенно ясно, хотим получить эти миллионы доз", - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Он добавил: "Учитывая заявления, сделанные за ночь, по-видимому, нет никаких препятствий для этого, и я в таком случае надеюсь, что вопрос можно легко решить".

Моррисон оговорился, что он не критикует Евросоюз, но высокопоставленные члены его правительства продолжают обвинять ЕС в блокировании поставок вакцины.

"Они (ЕС - ИФ) не дают разрешения, а это фактически то же самое, что блокирование", - сказал федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг в интервью радио Australian Broadcasting Corporation.

В марте Еврокомиссия приняла решение о временном ужесточении правил по экспорту вакцин от коронавируса в страны, которые не являются членами блока. Такое решение европейские власти считают вполне оправданным, учитывая, что такие компании, как AstraZeneca, занимаются продажей своих препаратов в другие страны вместо того, чтобы обеспечивать обговоренные объемы поставок вакцин в страны ЕС.