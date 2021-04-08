Мексика и Австралия не будут ограничивать использование вакцины AstraZeneca

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) заявила, что пока не планирует вводить возрастные или иные ограничения на применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Аналогичное решение приняли власти Австралии, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Австралийские власти распорядились провести срочное расследование полученных результатов вакцинации, но они продолжают считать вакцину безопасной и эффективной в подавляющем большинстве случаев.

Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. Он заявил, что взрослым в возрасте до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca там, где это возможно, из-за сообщений о редком побочном эффекте - тромбозах головного мозга.

После сообщения JCVI Испания, Италия, Бельгия и Эстония ввели возрастные ограничения на использование вакцины. Она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.

Ранее в марте на фоне сообщений о побочных эффектах многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Ее применение было возобновлено после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на основе дополнительных исследований подтвердило, что эффект от препарата многократно превышает связанные с ним риски. Накануне EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Согласно правительственным данным, Мексика уже приобрела 3,5 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Мексика и Аргентина заключили с компанией AstraZeneca сделки по производству вакцины для распространения в Латинской Америке.