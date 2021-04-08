Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:52Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Мексика и Австралия не будут ограничивать использование вакцины AstraZeneca

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) заявила, что пока не планирует вводить возрастные или иные ограничения на применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Аналогичное решение приняли власти Австралии, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Австралийские власти распорядились провести срочное расследование полученных результатов вакцинации, но они продолжают считать вакцину безопасной и эффективной в подавляющем большинстве случаев.

Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. Он заявил, что взрослым в возрасте до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca там, где это возможно, из-за сообщений о редком побочном эффекте - тромбозах головного мозга.

После сообщения JCVI Испания, Италия, Бельгия и Эстония ввели возрастные ограничения на использование вакцины. Она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.

Ранее в марте на фоне сообщений о побочных эффектах многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Ее применение было возобновлено после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на основе дополнительных исследований подтвердило, что эффект от препарата многократно превышает связанные с ним риски. Накануне EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Согласно правительственным данным, Мексика уже приобрела 3,5 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Мексика и Аргентина заключили с компанией AstraZeneca сделки по производству вакцины для распространения в Латинской Америке.

Хроника коронавируса. Апрель.

11
Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Мексика Австралия AstraZeneca Коронавирус

Новости по теме

Новости

США и ряд стран НАТО обсудили ситуацию на Украине и действия РФ

США и ряд стран НАТО обсудили ситуацию на Украине и действия РФ

США собрали данные о предполагаемых враждебных действиях России

СМИ узнали об одобрении Минюстом США новых санкций против Nord Stream 2

США пожелали стабильности в отношениях с РФ, несмотря на разногласия

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

Источник назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море
Пандемия коронавируса

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

Недавно назначенный глава Минздрава Чехии отправлен в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');