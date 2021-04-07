Председателя правозащитного центра "Весна" вызвали в СК Белоруссии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председателя незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого вызвали на допрос в Следственный комитет в среду.

Беляцкого на допрос в центральный аппарат СК республики в качестве свидетеля, сообщил центр в своем телеграм-канале. "Вызывают на допросы также правозащитников в Светлогорске и Мозыре", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, заведенного по ч.2 ст. 342 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности).

Как сообщалось, 16 февраля силовики провели 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций "Весна", "Профсоюз работников РЭП", а также представителей Белорусской ассоциации журналистов.

По информации МВД, обыски проводились в соответствии с поручением СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Там заявили, что поводом стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, которые организовывали и финансировали протесты.