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В Белоруссии сообщили об обысках у журналистов и правозащитников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обыски проходят с утра вторника у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), журналистов и правозащитников по всей Белоруссии.

Так, сотрудники милиции пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю председателя Олегу Агееву. "Андрея Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома, как они представились", - говорится в сообщении телеграм-канала ассоциации.

Дома у Бастунца обыск не проводили, но сделают это в офисе БАЖ. По словам жены Бастунца, сотрудники милиции вели себя корректно. На вопрос о причинах обыска они не ответили.

Также в БАЖ сообщили о том, что утром во вторник неизвестные ломятся в дверь к заместителю председателя БАЖ Борису Горецкому.

Кроме того, сотрудники ОМОН приехали утром 16 февраля в дом к журналистке-фрилансеру из Гомеля Ларисе Щиряковой, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". По предварительным данным, обыск проводится в рамках уголовного дела по статье "убийство сотрудника органов внутренних дел". Обыск проводится и у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Кроме того, обыски проводят у членов Могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля, координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитника "Весны" Андрея Полуда, руководителя Мозырского отделения "Весны" Владимира Телепуна, руководителя Светлогорского отделения "Весны" Елены Маслюковой. Также в Могилеве пришли с обыском к журналисту-фрилансеру Алесю Буракову-младшему.

Сообщается, что обыски проводятся в том числе и сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).

Белорусская ассоциация журналистов - неправительственная общественная организация, целью которой является защита прав журналистов и свободы слова. Образована в 1995 году, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию.

Белоруссия БАЖ

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