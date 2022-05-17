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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Белоруссии задержали еще одного лидера независимого профсоюза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Новополоцке утром 17 мая задержали председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова, сообщил правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, "люди в штатском на автомобиле без опознавательных знаков" задержали его рядом с детским садом, куда он отвел детей.

В Белоруссии в последние месяцы были арестованы несколько лидеров и активистов независимых профсоюзов. 13 мая правозащитники назвали преследование независимых профсоюзов системным и признали 10 задержанных профсоюзных активистов политзаключенными, в том числе председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука и лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

7 апреля КГБ признал "Белорусский независимый профсоюз РЭП" экстремистским формированием, а 11 мая Гродненский областной суд по требованию областного прокурора признал экстремистской первичную организацию Белорусского независимого профсоюза работников ОАО "Гродно Азот", запретил ее деятельность и ликвидировал ее.

По состоянию на 17 мая в Белоруссии признаны политическими заключенными 1196 человек.

Белоруссия Новополоцк Весна Максим Позняков РЭП Гродно Азот
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