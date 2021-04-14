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США полагают, что КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в течение этого года может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, чтобы оказать давление на США, говорится в докладе Нацразведки США.

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"Ким, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях", - отмечается в ежегодном докладе об угрозах в мире.

В нем говорится, что КНДР "продолжает совершенствовать возможности армии и в сферах, не имеющих отношение к ядерному оружию".

Авторы доклада отметили, что Пхеньян во время парадов в январе 2021 года и октябре 2020 года продемонстрировал "все более многочисленный и разнообразный арсенал стратегических и тактических баллистических ракет"

КНДР США Ким Чен Ын

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