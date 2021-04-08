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Япония задумалась приоритетной вакцинации спортсменов, участвующих в Олимпиаде

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Японское правительство изучает возможность вакцинации от коронавируса в приоритетном порядке спортсменов, которые должны принять участие в Олимпийских играх в Токио, сообщило агентство Kyodo.

Это сообщение вызвало возмущение у населения, поскольку первоначально японское правительство отдавало приоритет в вакцинации медицинским работникам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, пишет агентство.

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Темпы вакцинации в Японии значительно отстают от большинства развитых стран. К применению в Японии одобрена только одна вакцина - Pfizer, и с февраля первую дозу получил только около 1 млн человек. Вакцинация пожилых людей начнется на следующей неделе.

Американские олимпийцы на саммите Team USA virtual media заявили о готовности привиться от COVID-19, сообщают местные СМИ.

В то же время Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) вновь сообщил, что не будет требовать от спортсменов обязательных прививок для участия в токийской Олимпиаде, хотя будет поощрять их к этому, поскольку в Японии, возможно, начинается новая волна коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Япония ОИ-2021 Олимпийские игры коронавирус

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