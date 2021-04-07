Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для переговоров о сворачивании проекта "Северный поток-2" по запуску газопровода для поставок российского газа в Германию. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

В конце марта предложение стать таким спецпосланником получил Эймос Хохстейн, бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы, который тогда был близок к тогдашнему вице-президенту Джо Байдену. В октябре 2020 года Хохстейн вышел из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".

Его кандидатуру неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. По данным источников издания, пока Хохстейн это предложение не принял.

Сам Хохстейн от комментариев отказался.

До сих пор "Северным потоком-2" занимались эксперты по Европе в Совбезе США и Госдепе, теперь в Белом доме решили, что вопрос требует большего внимания, особенно с учетом того, что газопровод построен на 96%, отмечает Politico.

США выступают против строительства этого трубопровода, полагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа, а также может лишить Украину дохода от транзита российского газа в Европу. В Вашингтоне советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект, отдельные страны ЕС - против. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела первые санкции против "Северного потока-2".

США Джо Байден Германия Газпром Северный поток-2 Эймос Хохстейн

Новости по теме

Новости

США пожелали стабильности в отношениях с РФ, несмотря на разногласия

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

Источник назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море
Пандемия коронавируса

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

Недавно назначенный глава Минздрава Чехии отправлен в отставку

Пандемия коронавируса

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине
Экономический кризис

Глава JPMorgan призвал к новому "плану Маршалла" для восстановления экономики США

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Российские военные перехватили норвежский самолет над Баренцевым морем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');