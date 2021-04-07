Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для переговоров о сворачивании проекта "Северный поток-2" по запуску газопровода для поставок российского газа в Германию. Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

В конце марта предложение стать таким спецпосланником получил Эймос Хохстейн, бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы, который тогда был близок к тогдашнему вице-президенту Джо Байдену. В октябре 2020 года Хохстейн вышел из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".

Его кандидатуру неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. По данным источников издания, пока Хохстейн это предложение не принял.

Сам Хохстейн от комментариев отказался.

До сих пор "Северным потоком-2" занимались эксперты по Европе в Совбезе США и Госдепе, теперь в Белом доме решили, что вопрос требует большего внимания, особенно с учетом того, что газопровод построен на 96%, отмечает Politico.

США выступают против строительства этого трубопровода, полагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа, а также может лишить Украину дохода от транзита российского газа в Европу. В Вашингтоне советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект, отдельные страны ЕС - против. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела первые санкции против "Северного потока-2".