Берлин предложил США помочь Киеву вместо санкций против Nord Stream 2

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Германия предлагает США усилить собственную поддержку Украине с тем, чтобы Америка отказалась от дальнейших санкций и дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2", сообщает газета Handelsblatt.

"Экономическая судьба Украины тесно связана со спорным российским балтийским газопроводом "Северный поток 2": чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена усилить поддержку Украины", - пишет газета, ссылаясь на источники в правительственных кругах в Берлине.

В случае, если газопровод будет достроен, Россия может напрямую поставлять газ в ЕС минуя Украину, поясняет издание предложение правительства ФРГ.

На пятницу, 19 марта, в Берлине намечен экономический форум, в котором примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как ожидается, канцлер Ангела Меркель постарается убедить немецких предпринимателей оказывать Украине больше поддержки.

По информации газеты, "на полях" форума планируется договориться о разработке первого пилотного проекта в сфере водородной энергетики. В проекте участвуют правительства двух стран, компания Siemens Energy и украинский энергоконцерн ДТЕК, стоимость проекта оценивается в 25 миллионов евро, речь идет об электролизной установке мощностью в 8,5 мегаватт, которую планируется разместить в Мариуполе.