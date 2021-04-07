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СМИ узнали об одобрении Минюстом США новых санкций против Nord Stream 2

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2", пишет Politico со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о данной ситуации.

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По словам источника издания, Минюст США в марте дал добро еще минимум на два санкционных пакета, направленных на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига. Собеседник Politico подчеркивает, что пока эти пакеты не утверждены.

По его словам, под вопросом на данный момент остается включение Nord Stream 2 AG и Варнига в санкционный список, который американская администрация должна будет представить в Конгресс в следующем месяце.

Ранее в среду издание Politico сообщило, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия проекта.

По данным собеседников издания, в американской администрации на этой должности видят Амоса Хохстейна, который был координатором по международным энергетическим проблемам в администрации Барака Обамы и тесно работал с Джо Байденом, который тогда был вице-президентом. Кандидатуру Хохстейна в конце марта неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Впрочем, сам Хохстейн пока не соглашался на эту работу и отказывается от комментариев.

США Россия Северный поток 2 Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг

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