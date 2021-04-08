США допустили частичную отмену санкций против Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовы предпринять меры по возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в том числе и снять некоторые санкции в отношении Ирана, заявил в среду представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы готовы предпринять шаги, необходимые для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе и снять санкции, идущие в разрез с этим планом", - сообщил журналистам Прайс на брифинге.

Он добавил, что его должность не позволяет ему называть "конкретную главу и строку относительно того, как это может быть".

Вашингтон пойдет на эти меры только в случае готовности Тегерана предпринять шаги навстречу, добавил Прайс.

Ранее Иран выступил против поэтапного снятия американских санкций, введенных из-за ядерного соглашения, и настоял на полной отмене санкций Вашингтоном.