США допустили частичную отмену санкций против Ирана
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовы предпринять меры по возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в том числе и снять некоторые санкции в отношении Ирана, заявил в среду представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Мы готовы предпринять шаги, необходимые для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе и снять санкции, идущие в разрез с этим планом", - сообщил журналистам Прайс на брифинге.
Он добавил, что его должность не позволяет ему называть "конкретную главу и строку относительно того, как это может быть".
Вашингтон пойдет на эти меры только в случае готовности Тегерана предпринять шаги навстречу, добавил Прайс.
Ранее Иран выступил против поэтапного снятия американских санкций, введенных из-за ядерного соглашения, и настоял на полной отмене санкций Вашингтоном.
Антииранские санкции США и ядерная сделка
В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили санкции в отношении Тегерана. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки до тех пор, пока санкции не будут отменены. Новая администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.