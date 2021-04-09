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МИД отметил прогресс в решении проблемы с иранской ядерной сделкой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Участники совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в пятнице в Вене отметили прогресс в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной сделки и подтвердили настрой на дальнейшую работу в этом направлении, сообщили в МИД России.

Участники встречи подвели промежуточные итоги работы двух экспертных групп, обсудивших параметры восстановления полноценной реализации "ядерной сделки". Также они обменялись о перспективах отмены антииранских санкций США, "а также необходимых шагах со стороны Ирана в части приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД", говорится в сообщении на сайте МИД.

Комиссия возобновит работу в этом же формате с 12 апреля.

Переговоры Совместной комиссии в Вене стартовали на этой неделе. В них приняли участие делегации России, Ирана, Франции, Великобритании и Германии. Делегация США также находится в Вене, однако иранцы отказались контактировать с ней напрямую. Участники переговоров создали две рабочие экспертные группы: по вопросам санкций в отношении Ирана и по ядерным вопросам.

МИД Иран Вена СВПД США

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