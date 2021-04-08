Первую партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Армению доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин.

"Сегодня с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую партию вакцины "Спутник V", приобретенную армянской стороной. Это 15 тысяч доз, поступивших в Армению, которые будут направлены на вакцинацию слоев населения, находящихся в зоне риска", - сказал Курочкин.

Соответствующее видео из аэропорта в Ереване размещено на странице Россотрудничества в фейсбуке.

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров Пашинян заявил, что стране необходимо более 1 млн доз вакцины от коронавируса. Путин пообещал обеспечить потребности Армении в вакцине.