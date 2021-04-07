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Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине
Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи в Кремле
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса.

"У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российским гражданам, российским потребителям", - сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном в среду.

Премьер Армении сообщил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" должна прибыть в количестве 15 тысяч доз в четверг, 8 апреля, а в целом, по его словам, стране необходимо более 1 млн доз вакцины от коронавируса.

"Первая партия - это, так сказать, символическая партия. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала свою эффективность", - подчеркнул Пашинян.

Путин отметил, что в России объем производства вакцин от коронавируса сопоставим с потребностью внутри страны. По мере прививочной кампании в РФ все больше людей хотят сделать прививку, добавил он. "Как раз объем производства и количество желающих лиц привиться у нас совпадает, и даже есть небольшой перевес предложения. Одновременно и объемы производства растут", - сказал российский лидер.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Никол Пашинян Армения Коронавирус Спутник V

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