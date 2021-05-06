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РФ может поставить Армении 1 млн доз "Спутника V" в скором времени

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал дополнительные поставки вакцины "Спутник V" в Армению в ближайшие месяцы, также заявил, что Россия прорабатывает возможность поставить в страну 1 миллион доз этого препарата.

"С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем, Россия оказывает Армении помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Безвозмездно поставлена партия доз вакцины "Спутник V". Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия - 15 тысяч доз этого препарата", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"В ближайшее время планируются дополнительные поставки, прорабатывается запрос наших армянских друзей на предоставление одного миллиона доз", - сообщил глава МИД России.

Первая партия "Спутника V" была поставлена в Армению 8 апреля. Об этом сообщил советник посольства России в Ереване Павел Курочкин.

В Минздраве Армении "Интерфаксу" заявляли, что "Спутник V" получил разрешение на официальное применение 1 февраля.

"Говоря "разрешение на применение", мы имеем в виду, что страна имеет разрешение на применение препарата в чрезвычайных ситуациях. Учитывая пандемию, чрезвычайную ситуацию, все страны используют именно такой механизм", - отметили в Минздраве.

Хроника коронавируса. Май.

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Спутник V Армения МИД РФ Сергей Лавров Ара Айвазян Коронавирус

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