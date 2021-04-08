Токаев поблагодарил Путина за поддержку в вопросе поставок COVID-вакцин

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцины от COVID-19 в республику.

"Мы признательны российскому руководству, президенту Российской Федерации за содействие и понимание в том, что касается совместных усилий в борьбе против пандемии. В том же разговоре 23 марта я поднял вопрос о том, чтобы российская сторона дополнительно предоставила нам 4 миллиона доз вакцины. Моя просьба была воспринята с пониманием", - сказал Токаев на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг в Нур-Султане.

Слова президента Казахстана приведены в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

"До этого мы договорились о совместном производстве вакцины на карагандинской фабрике. Производство там уже налажено. Кстати, не так давно я сам привился "Спутником V" казахстанского производства карагандинской фабрики", - напомнил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что недавно провел совещание с правительством, дал поручения с тем, чтобы ускорить вакцинацию населения и обеспечить ее массовость.

"Эта задача сопряжена, во-первых, с поставками должного количества вакцины на рынок. Мы вакцинируем, естественно, бесплатно. И, во-вторых, очень важно побудить наших граждан вакцинироваться, ведь не все сейчас понимают важность этой акции. Я сам говорю постоянно о том, что другого выхода нет, нужно вакцинироваться", - подчеркнул глава государства.