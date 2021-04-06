Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали во вторник в своем фейсбуке.

"Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности", - написал пресс-секретарь Токаева.

Глава государства также призвал всех жителей Казахстана прививаться от COVID-19 при первой возможности, рассказал Уали.

Ранее Токаев заявил, что намерен привиться отечественной вакциной.